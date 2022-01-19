А разве в современном мире что, можно просто заболтать проблему?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Последние полгода Activision Blizzard находится в центре тлеющего, а временами вновь разгорающегося скандала по делу о притеснениях и домогательствах. В современном мире подобные действия недопустимы, поэтому обвиняемая в них компания автоматически теряет репутацию, а вместе с ней и деньги. Последовавшие за скандалом действия не помогали Activision Blizzard реабилитироваться, поэтому, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к теме источники, гендиректору холдинга Бобби Котику пришла в голову мысль о покупке крупного игрового издания, которое помогло бы в восстановлении репутации компании.

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Каким образом игровое издание восстанавливало бы репутацию холдинга, не вполне ясно: проплаченные материалы сразу видны, а нейтралитет в данном случае — не выход, потому что все уважающие себя издания, публикуя материалы по играм Activision Blizzard, и так сохраняли профессиональный нейтралитет: без оценочных суждений и личного мнения по вопросу скандала.

Впрочем, сами обвинения в домогательствах и притеснениях не сильно повредили холдингу: как отметил Бобби Котик, гораздо больнее по Activision Blizzard ударил перенос на неопределённый срок Overwatch 2 и Diablo IV, а также плачевные финансовые результаты Call of Duty Vanguard.

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Вчера Activision Blizzard и Microsoft объявили о сделке, в рамках которой холдинг до июля 2023 года перейдёт под контроль редмондцев за сумму в $68,7 млрд.