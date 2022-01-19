Разработчики из Lightning Games совместно с ThinkingStars объявили об отправке киберпанковского ролевого приключения Anno: Mutationem «на золото».
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Изначально проект должен был поступить в продажу ещё в 2020 году на PlayStation 4, позже его авторы заявили о намерениях сделать релиз в 2021 году (к тому же, ещё на ПК и PS5). Теперь же мы знаем, что Anno: Mutationem выйдет в начале этого года, уже без опозданий.
Проект рассказывает историю Энн — «прокачанного» оперативника, привыкшего выполнять поставленные задачи в гордом одиночестве. Энн придётся вести дела с мегакорпорациями и группами плохих парней, доказывая свою правоту с помощью холодного и огнестрельного оружия. Запутанный сюжет и интересные персонажи должны быть в комплекте.