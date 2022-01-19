Компания Ubisoft сняла эмбарго на публикацию материалов по кооперативному шутеру Rainbow Six Extraction, поэтому в Сети стали появляться первые рецензии, общий рейтинг которых можно просмотреть на агрегаторе рецензий Metacritic. В данный момент там 11 материалов со средним рейтингом 72 %.
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Авторам выпущенных материалов понравился кооператив в Extraction, правильно реализованная хоррор-составляющая и сниженная стоимость проекта. А вот в списке основных претензий к проекту прописано следующее: малый размер карт, невыразительный сюжет, однообразные задачи и очень медленная прокачка. Рецензентов также не устроил тот факт, что в Extraction пока «не завезли» союзных ботов в режиме с одним или двумя игроками.
Ещё авторы рецензий посчитали нужным упомянуть тот факт, что Extraction с первого дня будет входить в библиотеку Game Pass, поэтому опробовать шутер сможет огромное количество людей.
Rainbow Six Extraction выйдет 20 января на PlayStation, Xbox и ПК.