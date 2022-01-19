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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-продюсер Dragon Age раскритиковал «магию BioWare»
Нет уже давно ни магии, ни магов. Только ремесленники.
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В отношении разработчиков Dragon Age и Mass Effect давно применяется такой термин, как «магия BioWare» — когда, казалось бы, проблемный проект в один прекрасный момент «расцветает» и выходит победителем в этом сражении с реальной жизнью. Обычно формула действовала, но последнее время то ли химики утратили квалификацию, то ли реагенты «палёные» закупаются: в общем, никакого волшебства нет, а есть сплошные провалы. И вот, экс-продюсер серии Dragon Age Марк Дарра поделился своим мнением насчёт всего этого чародейства.

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По словам господина Дарра, под «магией BioWare» скрывают банальный непродуманный рабочий процесс, в результате которого производство игр по тем или иным причинам идёт неравномерно, приводя к кранчам, недоделкам и многочисленным проблемам. Как утверждает Дарра, от этой «магической» проблемы страдает не только BioWare, но и многие другие крупные коллективы, в том числе CD Projekt RED.

Как уточняет Дарра, то если вспомнить математику и изобразить «магию BioWare» в виде графика, то получится прямая с резким искривлением вверх под конец производственного процесса. Если вы правильно структурируете своих работников, то прямая должна превращаться в кривую с равномерным распределением «скачков» в течение всего производственного процесса.

Таким образом, по мнению бывшего продюсера Dragon Age, «магия» — это просто красивое название для бездарной организации рабочего процесса. Подобный подход не решает проблему, а лишь её маскирует.

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В настоящее время BioWare трудится над новыми Dragon Age и Mass Effect. Судя по полному отсутствию информации о них, без «магии» и прочего чародейства опять не обходится.

#bioware
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