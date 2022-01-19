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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из DICE совместно с Ripple Effect Studios раскрыли детали будущих обновлений для Battlefield 2042, у которой в последнее время всё плохо. Про первый сезон контента речь пока не идёт, зато авторы готовы говорить о находящихся в работе технических правках.

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Уже завтра на серверы Battlefield 2042 выйдет обновление с порядковым индексом 3.2, которое должно повысить стабильность работы клиента и исправить мелкие недочёты. Следом за ним идёт патч 3.3, его релиз должен состояться до конца февраля. Апдейт вернёт в проект классическую таблицу очков, а также, по слухам, увеличит «вместимость» отряда до 8 человек в матчах на 128 человек.

Разработчики дали понять, что в курсе основных претензий игроков и намерены дальше улучшать техническое состояние клиента Battlefield 2042. Например, браузер серверов в «Глобальной войне» и голосовой чат как «фишки» всё ещё находятся в работе. А кастомные серверы в режиме Portal получат улучшенную систему прогресса вместе с патче 3.2: появятся еженедельные миссии и мастерство оружия.

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Напомним, Battlefield 2042 доступна на ПК и консолях обоих поколений.