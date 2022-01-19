Потому что запахло жареным.

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Продолжаем цикл новостей «По следам объединения Microsoft и Activision Blizzard». Событие неординарное, поэтому отнестись к этому следует с пониманием: ещё не один день в Сети на эту тему будут появляться разнообразные материалы. Сейчас, впрочем, новость, лишь косвенно связанная со вчерашней «молнией».

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Как известно, игровые подразделения Microsoft и Sony являются многолетними конкурентами: обе компании производят свои собственные консоли, владеют огромным количеством внутренних студий разработки игр, а также развиваются в одном направлении. Поэтому когда вчера игровое крыло Microsoft стало крупнее на один гигантский холдинг, на фоне которого стала поступать информация о том, что большая часть принадлежащих ему игр перестанет выходить на консолях PlayStation, рынок закономерно на это отреагировал.

Так, стоимость акций Sony резко упала — на 13 %, в результате чего рыночная стоимость компании просела на 20 миллиардов долларов. Как передают СМИ, это крупнейшее единовременное падение акций компании за последние тринадцать лет.

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Напоминаем, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard оценена в $68,7 млрд. У Sony таких свободных средств попросту нет.