Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бобби Котик объяснил, почему продаёт Activision Blizzard именно Microsoft
Хотя рассматривались и другие варианты, в том числе переход под крыло EA.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Вчера словно гром среди ясного неба появилась новость о том, что холдинг Activision Blizzard вместе со всеми его студиями и франшизами переходит под полный контроль Microsoft. Известие столь неожиданное и громкое, что обсуждать его будут ещё долго. Сегодня, например, издание VentureBeat побеседовало с гендиректором Activision Blizzard Бобби Котиком и поинтересовалось, что привело к продаже холдинга, и почему покупателем стала именно Microsoft.

реклама

По словам Котика, одной из основных причин стала нехватка ресурсов для дальнейшей конкуренции на рынке с такими мастодонтами, как Apple, Tencent, Google, Amazon и другими. Activision Blizzard потребовались колоссальные инвестиции в машинное обучение, искусственный интеллект, а также «облака» и информационную безопасность. Собственных ресурсов для конкурентного развития в данных отраслях у холдинга нет. Как справедливо отметил Котик, Microsoft с её возможностями стала логичным выбором при определении покупателя для Activision Blizzard.

Котик допускал потенциальную передачу Activision Blizzard в руки Electronic Arts, однако, по его словам, подобное действие не дало бы нужных результатов по сравнению с Microsoft, занимающей сейчас лидерские позиции в необходимых холдингу сферах. Кроме того, Microsoft предложила за покупку Activision Blizzard очень хорошую сумму — гораздо выше рыночной, особенно в свете падения стоимости акций холдинга из-за скандалов. От таких предложений не отказываются.

Глава Activision Blizzard убеждён, что партнёрство с Microsoft даст холдингу множество возможностей и даже позволит продолжить франшизы, производство которых в одиночку было бы крайне затруднительно.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard стала крупнейшей в игровой индустрии — редмондцы выложат за холдинг $68,7 млрд. Формальное завершение сделки планируют осуществить до июля 2023 года. До тех пор компании продолжат работать как прежде — самостоятельно.

#microsoft #activision blizzard
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
Акции Sony резким падением отреагировали на новость о сделке между Activision Blizzard и Microsoft
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
108
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
19
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Первые шаги в оверклокинге: что купить
71
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
24
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
41
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6

Сейчас обсуждают

Игорь Фоменко
14:59
А с чего это вы так всполошились,не можете даже позволить себе в кредит купить?
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Celeron 9 GHz
14:59
С женщинами лучше не спорить 🤣
Первые шаги в оверклокинге: что купить
ddr22
14:56
в целом то да. из графических минусов - синее свечение главного героя. а в остальном норм. главное не было вылетов вообще и ни один квест не сломался. а квесты ломались в большинстве модов в какие я и...
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
Stylishnex
14:55
А если я купил 2600 за 10-ку? То он тоже гавно?
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
ddr22
14:53
потому что в этом моде почему то тело главного героя светится синим цветом во все стороны. я не нашел как этот эффект отключить
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
Vladimir Kamyshnikov
14:52
А ЦБ РФ, очевидно небезосновательно, считает что операции с криптовалютой проходят через платежи карта-карта
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
Garry Anakoyher
14:52
У меня Ред ми 10 про. Нет никаких обновлений. Языком чесать автор хорошо умеет.
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
ivan
14:51
Новая форма лут боксов, то бишь азино три катаны.
В японском Amazon за 100 долларов продают коробки с сюрпризом — есть шанс получить GeForce RTX 3090
666MAXIMUS999
14:50
Ну да, только ценник этого шкафа, как цена небольшой страны.
Intel станет первым покупателем сканера ASML нового поколения
Giant_calmar
14:49
Поиграй в Mirror is edge и Dying light 1, а 2 часть - это уже не первый опыт.
Проработка паркур-трюков — тема нового дневника разработчиков Dying Light 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем