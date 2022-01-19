Хотя рассматривались и другие варианты, в том числе переход под крыло EA.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вчера словно гром среди ясного неба появилась новость о том, что холдинг Activision Blizzard вместе со всеми его студиями и франшизами переходит под полный контроль Microsoft. Известие столь неожиданное и громкое, что обсуждать его будут ещё долго. Сегодня, например, издание VentureBeat побеседовало с гендиректором Activision Blizzard Бобби Котиком и поинтересовалось, что привело к продаже холдинга, и почему покупателем стала именно Microsoft.

реклама

По словам Котика, одной из основных причин стала нехватка ресурсов для дальнейшей конкуренции на рынке с такими мастодонтами, как Apple, Tencent, Google, Amazon и другими. Activision Blizzard потребовались колоссальные инвестиции в машинное обучение, искусственный интеллект, а также «облака» и информационную безопасность. Собственных ресурсов для конкурентного развития в данных отраслях у холдинга нет. Как справедливо отметил Котик, Microsoft с её возможностями стала логичным выбором при определении покупателя для Activision Blizzard.

Котик допускал потенциальную передачу Activision Blizzard в руки Electronic Arts, однако, по его словам, подобное действие не дало бы нужных результатов по сравнению с Microsoft, занимающей сейчас лидерские позиции в необходимых холдингу сферах. Кроме того, Microsoft предложила за покупку Activision Blizzard очень хорошую сумму — гораздо выше рыночной, особенно в свете падения стоимости акций холдинга из-за скандалов. От таких предложений не отказываются.

Глава Activision Blizzard убеждён, что партнёрство с Microsoft даст холдингу множество возможностей и даже позволит продолжить франшизы, производство которых в одиночку было бы крайне затруднительно.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard стала крупнейшей в игровой индустрии — редмондцы выложат за холдинг $68,7 млрд. Формальное завершение сделки планируют осуществить до июля 2023 года. До тех пор компании продолжат работать как прежде — самостоятельно.