Через два месяца состоится релиз перезапуска культовой серии The Settlers, поэтому нарастающая активность Ubisoft в отношении данного проекта — естественное развитие событий. Так, разработчики опубликовали видеоролик, в котором поведали о создании проекта и о его основных особенностях в сравнении с предыдущими частями серии.
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Видео заботливо снабжено русскими субтитрами, поэтому мы не станем полностью пересказывать его содержание в рамках данной заметки, ограничившись лишь наиболее важными особенностями.
Итак, при создании перезапуска The Settlers разработчики из Blue Byte преследовали идею сохранения ключевых элементов игрового процесса, но при этом сделать это так, чтобы проект оценили не только «старожилы» из числа фанатов франшизы, но и новые, незнакомые с «Поселенцами» игроки.
Ключевой особенностью геймплея авторы считают асимметричный игровой процесс за представленные в перезапуске фракции. Одна фракция рассчитана на постоянное экономическое развитие, другая — на войну, третья же идеально подходит для ведения оборонительных сражений в силу своих познаний в фортификации.
Релиз новых The Settlers назначен на семнадцатое марта.