Разработчики грядущего экшена Dying Light 2 представили новый дневник Dying 2 Know More, в котором рассказали о системе паркура. Со слов авторов, данная механика во второй части станет более проработанной и приближенной к реальной жизни. Насколько это возможно в рамках игровых условностей, конечно. Кстати, легендарный Давид Белль, «отец паркура», принимал участие в создании Dying Light 2.
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Разработчики поработали над выставлением правильных значений гравитации — в оригинале, напомним, движку приходилось симулировать вдвое большее значение реальной гравитации Земли. Скорость перемещения главного героя — около 23 км/ч. Ещё одно интересное нововведение — короткая пауза с «зависанием» героя в воздухе для принятия решения, куда двигаться дальше. Вот вам и игровая условность, без которой было не обойтись.
Ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала дал понять, что проект создаётся с прицелом на самую широкую публику. Здесь будет действовать правило с низким порогом вхождения и высокими требования для познания всего в совершенстве.
Dying Light 2 должна поступить в продажу 4 февраля на ПК и консолях обоих поколений.