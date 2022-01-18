Продуктивный малый.

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Разработчик Stardew Valley Эрик Барони в данный момент занят производством Haunted Chocolatier, о которой мы уже не единожды в прошлых материалах. Выяснилось, что команда инди-девелопера Concerned Ape трудится ещё над одним проектом, о котором он рассказал в интервью изданию Game Informer.

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Примечательно, что над неанонсированным проектом Барони трудится вместе с группой единомышленников. Деталей пока нет — то есть, практически нет. Но создатель Stardew Valley подчеркнул, что успех его инди-бестселлера на него очень сильно давит. Дескать, планка задрана слишком высоко. В какой-то момент Эрик Барони хотел принять решение создавать игру под вымышленным именем.

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Напомним, Haunted Chocolatier представляет собой симулятор жизни с элементами экшен-RPG. Подробнее о проекте можно прочитать в нашей прошлой заметке.