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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатель Stardew Valley и грядущей Haunted Chocolatier работает ещё над одним проектом
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Разработчик Stardew Valley Эрик Барони в данный момент занят производством Haunted Chocolatier, о которой мы уже не единожды в прошлых материалах. Выяснилось, что команда инди-девелопера Concerned Ape трудится ещё над одним проектом, о котором он рассказал в интервью изданию Game Informer.

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Примечательно, что над неанонсированным проектом Барони трудится вместе с группой единомышленников. Деталей пока нет — то есть, практически нет. Но создатель Stardew Valley подчеркнул, что успех его инди-бестселлера на него очень сильно давит. Дескать, планка задрана слишком высоко. В какой-то момент Эрик Барони хотел принять решение создавать игру под вымышленным именем.

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Напомним, Haunted Chocolatier представляет собой симулятор жизни с элементами экшен-RPG. Подробнее о проекте можно прочитать в нашей прошлой заметке.

#stardew valley #haunted chocolatier
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Сейчас обсуждают

Пазил Гаджиев
22:39
Если это правда, то чипы 6600 это реально отбраковки 6600xt. Ходило мнение что урезанные карты делают из отбраковок, но не думал что AMD опустится до такого. Вот тебе и "корпорация добра"
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
Xardazzz
22:37
у меня тв-бокс 2019 года с 2гб - вполне хватает.
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OsirisD2
22:37
Вместо того чтобы завидовать, лучше сам собери ферму, и получай профит ;)
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
Олекс Алекс
22:35
статью сначала почитай, там нет ни слова про их заработки только во сколько бы такая ферма обошлась в рублях с ценой киловатта 6 руб.
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Пазил Гаджиев
22:33
Он имеет ввиду на пике, с 8 по 20 мая, а если говорить по существу то доходность упала примерно на 55%.
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
Dzhereli
22:29
Не звизди. Игра является инди проектом и получше нынешних говно ААА с огромным бюджетом.
Консольная версия симулятора выживания Chernobylite получила обновления с новыми монстрами
omoikane
22:28
а майнинг будет актуален без ценности криптовалюты? :D Смешно....
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Bitclub.network
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Ты дурак?
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Пазил Гаджиев
22:25
В отличии от шизофреников вроде тебя, для меня это не является неким невозможным
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
ffe
22:23
>>понравится детский режим, который автоматически блокирует весь взрослый контент и будет крутить круглые сутки мультфильмы и детские шоу --- Эти шоу п****ц какая жуткая пытка. Вот реально, прямо-таки...
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
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