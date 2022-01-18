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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Dying Light 2 присутствует в списке желаемого у трёх миллионов пользователей Steam
Если это о чём-то и говорит, то о крайне малом.
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В преддверии надвигающегося релиза Dying Light 2 разработчики из Techland усердно ищут хоть минимально достойный повод, чтобы напомнить о существовании своего проекта. Так, сегодня разработчики поведали сообществу о том, что три миллиона пользователей Steam добавили Dying Light 2 в списки желаемого.

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Формально данная статистика ничего не значит: это не количество предзаказов, которые войдут в стартовые продажи проекта. В большинстве случаев люди добавляют игру в список желаемого, чтобы максимально оперативно узнать, когда она начнёт участвовать в распродаже.

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Напоминаем, что Dying Light 2 выйдет 4 февраля на всех актуальных платформах. Играть будем за пилигрима по имени Эйден, который прибывает в Город, чтобы отыскать своего давно пропавшего родственника. Впоследствии герой оказывается втянутым в череду происходящих в Городе событий, из которых предстоит выпутываться.

#techland #dying light 2
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