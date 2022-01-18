Крупные игровые компании очень любят статистику, особенно когда она радует глаз и, что самое главное, утолщает портмоне. Так, сегодня Capcom официально сообщила о том, что продажи Monster Hunter Rise достигли и преодолели отметку в 8 миллионов экземпляров. В статистику включены как продажи Switch-версии, так и продажи недавно вышедшей PC-версии.
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Capcom положительно отзывается о продажах Monster Hunter Rise на PC, хотя не уточняет, сколько конкретно копий было продано на «старшей» платформе. Известно лишь, что PC поспособствовала «крепкому» росту пользовательской базы проекта.
Очень высокий результат, учитывая платформенную ограниченность проекта. Для сравнения, куда более свободная в этом плане Monster Hunter World за первые полгода продаж разошлась 8,3-миллионным тиражом.