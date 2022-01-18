В статистику включена как Switch-, так и PC-версия.

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Крупные игровые компании очень любят статистику, особенно когда она радует глаз и, что самое главное, утолщает портмоне. Так, сегодня Capcom официально сообщила о том, что продажи Monster Hunter Rise достигли и преодолели отметку в 8 миллионов экземпляров. В статистику включены как продажи Switch-версии, так и продажи недавно вышедшей PC-версии.

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Capcom положительно отзывается о продажах Monster Hunter Rise на PC, хотя не уточняет, сколько конкретно копий было продано на «старшей» платформе. Известно лишь, что PC поспособствовала «крепкому» росту пользовательской базы проекта.

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Очень высокий результат, учитывая платформенную ограниченность проекта. Для сравнения, куда более свободная в этом плане Monster Hunter World за первые полгода продаж разошлась 8,3-миллионным тиражом.