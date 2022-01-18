Как мало компании надо для радости.

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Хотя сборник ремастеров GTA The Trilogy The Definitive Edition является общепризнанным провалом по всем критериям, из-за чего Rockstar Games пришлось даже вернуть обратно в продажу оригинальные части 3D-трилогии франшизы (GTA III, Vice City и San Andreas) и подарить их всем покупателям сборника, но владеющая «рокстарами» компания Take-Two Interactive показателями сборника довольна.

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В частности, как заявил руководитель Take-Two Штраус Зельник, сборник игр трилогии GTA хорошо себя показал: вначале в нём, по словам Зельника, присутствовал некий «глитч», который уже исправлен, в остальном же компания очень довольна его результатами.

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На чём Зельник базирует свои выводы, не вполне ясно. Сборник вышел 11 ноября и встретил геймеров чудовищными проблемами с оптимизацией, халтурной работой над графикой и ворохом иных технических недоработок. За GTA The Trilogy The Definitive Edition массово возвращали средства, а рейтинги сборника на Metacritic — ниже плинтуса: 49 баллов от профессиональных рецензентов и абсолютно разгромные, жалкие 0,6 балла от игроков.