В студии рекомендуют не верить слухам. Хотя действиями своими демонстрирует, что верить им стоит.

Как известно, теперь S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирована к выходу не 28 апреля, а 8 декабря. На фоне переноса релиза, приправленного полным отсутствием поступающей об игре информации, в Сети с подачи популярного YouTube-канала XGTV появляются слухи о том, что этот перенос выхода далеко не последний, и что проект вполне могут отложить и вовсе до 2023 года. Представитель студии GSC Game World в официальном Discord-канале серии не мог удержаться, чтобы не прокомментировать данную информацию.

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По словам менеджера GSC Game World по связям с общественностью, информация не соответствует действительности, и сравнил её со слухами от «многоуважаемого канала со 100 подписчиками» о том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся гонки на динозаврах. По словам представителя студии, изложенная XGTV информация — «вывернутый для кликбейтов инфоповод», в котором нет ничего, что могло бы «хоть теоретически» соответствовать правде.

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Забавно, что несколько дней назад тот же самый представитель GSC Game World порекомендовал не обращать внимание на слухи, когда они касались переноса релиза игры с 28 апреля на более поздний срок. Впоследствии, как мы уже знаем, обращать на них внимание всё же стоило. Почему в этот раз всё должно быть иначе? Не словами надо убеждать, а делами: геймплей показывать, много геймплея, дневники разработки публиковать, и всё в таком духе — как это делают куда менее известные и богатые коллективы.