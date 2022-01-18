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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
В студии рекомендуют не верить слухам. Хотя действиями своими демонстрирует, что верить им стоит.
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Как известно, теперь S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирована к выходу не 28 апреля, а 8 декабря. На фоне переноса релиза, приправленного полным отсутствием поступающей об игре информации, в Сети с подачи популярного YouTube-канала XGTV появляются слухи о том, что этот перенос выхода далеко не последний, и что проект вполне могут отложить и вовсе до 2023 года. Представитель студии GSC Game World в официальном Discord-канале серии не мог удержаться, чтобы не прокомментировать данную информацию.

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По словам менеджера GSC Game World по связям с общественностью, информация не соответствует действительности, и сравнил её со слухами от «многоуважаемого канала со 100 подписчиками» о том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся гонки на динозаврах. По словам представителя студии, изложенная XGTV информация — «вывернутый для кликбейтов инфоповод», в котором нет ничего, что могло бы «хоть теоретически» соответствовать правде.

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Забавно, что несколько дней назад тот же самый представитель GSC Game World порекомендовал не обращать внимание на слухи, когда они касались переноса релиза игры с 28 апреля на более поздний срок. Впоследствии, как мы уже знаем, обращать на них внимание всё же стоило. Почему в этот раз всё должно быть иначе? Не словами надо убеждать, а делами: геймплей показывать, много геймплея, дневники разработки публиковать, и всё в таком духе — как это делают куда менее известные и богатые коллективы.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
4
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СМИ: недавний перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 — не последний, игру могут отложить до 2023 года
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Don-Pedro
14:35
Предзаказ - зло! Нельзя никому верить, даже мне.
GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
Civilian
14:34
> Ну не сказал бы что прям у старых атомов! А вы посчитайте очки на ядро (в табличках ваших для половины бенчмарков указаны результаты в многопоточных вариантах) и сравните с результатами какого-нибу...
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GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
hundzintay
14:32
Наша цена по идее в евро считается, плюс налог
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