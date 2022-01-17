В начале января разработчики из Flying Wild Hog пообещали, что «скоро» огласят точную дату выхода Shadow Warrior 3. По всей видимости, в реальности оглашение данной информации студия делегировала Microsoft Store и PlayStation Store: именно на страницах игры в данных магазинах и появилась информация о том, что её релиз назначен на первое марта.
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На соответствующих площадках также появилась возможность оформить на Shadow Warrior 3 предварительный заказ. Цена в Microsoft Store составляет $49,99, а в PlayStation Store — 3 579 рублей. За предзаказ игрокам полагаются полные версии первой и второй Shadow Warrior. В Steam данная опция ещё не появилась, так что стоимость PC-версии пока неизвестна; скорее всего, она составит 1 999 рублей — для проекта данного бюджетного сегмента, при условии неадекватного соотношения стоимости доллара к рублю, подобный ценник вполне закономерен.
Напоминаем, что в Shadow Warrior 3 нам в роли Ло Ванга и его верного помощника Орочи Зиллы предстоит нейтрализовать случайно освобождённого ими же дракона, угрожающего миру существованием.