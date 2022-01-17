И трейлер даже есть.

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Разработчики из студии Toge Productions, которые ранее выпустили интерактивное приключение Coffee Talk, анонсировали свой новый проект. Теперь это более серьёзная игра, в чём вы прямо сейчас убедитесь. Речь идёт о пошаговой ролевой тактической стратегии Kriegsfront Tactics про боевых роботов.

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Итак, действие Kriegsfront Tactics происходит в альтернативных 1970-x, в эру военных конфликтов в Юго-Восточной Азии. Авторы обещают реализовать в своём проекте работающий симбиоз классической тактической стратегии и roguelike. Игроку вменят должность командира отряда мехов, отправленного в самый тыл врага.

Командир в Kriegsfront Tactics занимается управлением отряда, распределяет полученные ресурсы, нанимает пилотов, проводит регулярную ревизию и модернизацию роботов, а также разрабатывает план по вылазкам к врагу.

Если вас данный проект заинтересовал, то демоверсия редактора Kriegsfront Battlescaper — Diorama Editor доступен вот по этой ссылке. Скачав «демку», можно приняться ваять мехов по своему усмотрению и даже сделать с ними красивую фотографию.

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Даты релиза у Kriegsfront Tactics пока нет, но трейлер уже посмотреть можно.