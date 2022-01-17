Глава Xbox за конкуренцию и доступные игры для всех.

На сегодняшний день PC/Xbox Game Pass является первым, самым известным и наиболее востребованным подписным сервисом, в рамках которого распространяются видеоигры. Некоторое время назад в Сети появился слух о том, что Sony готовит аналогичный сервис, но уже со своими играми и проектами от партнёров, и журналисты IGN поинтересовались у руководителя Xbox Фила Спенсера, что он думает на этот счёт.

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Спенсер был предельно открыт и честен: по словам топ-менеджера, появление подписного сервиса от Sony стало бы новым шагом в обеспечении доступности видеоигр. Спенсер считает такое решение, если оно будет принято, логичным и правильным. Хотя объективно именно Xbox популяризировала данную систему, но задирать Спенсер не собирается: по его мнению, подписка — неизбежное развитие игровой индустрии. Компаниям же следует бороться за внедрение нововведений и продолжать делать свои предложения привлекательными и конкурентоспособными.

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Глава Xbox адекватно воспринимает конкуренцию, заявляя, что именно она толкает компании на дальнейшие свершения. В частности, уже сейчас такая фантастика, как доступ к ожидаемым и высокобюджетным проектам по подписке в день их релиза, стала реальностью, и Спенсер рассчитывает, что конкуренты будут поступать также.