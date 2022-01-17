На протяжении месяца игроки в Star Wars Battlefront II жаловались на резко возросшее количество читеров и полное бездействие в этом отношении со стороны разработчиков. Последние только заявляли, что изучают проблему, однако до мер по пресечению читерства дошло лишь сейчас.
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Причина столь запоздалого начала активных действий — в праздничном периоде, в рамках которого разработчики проводили отпуска и отдыхали со своими семьями. Работа в DICE возобновилась только на прошлой неделе, но мы об этом, собственно, знаем из другого материала, касающегося уже Battlefield 2042 и крайне пассивного подхода разработчиков к восстановлению репутации проекта. Как видим, отдых важнее, чем финансовые и, что куда хуже, репутационные убытки компании.
С середины декабря Star Wars Battlefront II страдает от массового применения читов на бессмертие. Проблема оказалась настолько масштабной, что в доступе не оказалось ни одного игрового сервера, который не был бы поражён этой читерской скверной. Дошло даже до того, что энтузиасты сварганили для Battlefront II собственный клиент Kyber, в котором и фанатские серверы есть, и продвинутый античит функционирует. Как бы не вышло, что действия DICE оказались слишком запоздалыми.