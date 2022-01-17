Патча осталось ждать недолго?

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Пользователь популярного форума Reddit обратил внимание на тот факт, что CD Projekt RED на днях обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam. Как оказалось, это первое обновление с октября прошлого года, но публичном оно не является. Поэтому о содержимом апдейта можно только догадываться.

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Есть все основания предполагать, что речь идёт о грядущем патче 1.5, слухи о котором появились ещё в конце прошлого года. Разработчики должны выпустить версию Cyberpunk 2077 для консолей текущего поколения, попутно обновив клиент игры на всех платформах.

Как только появится информация о патче или обновлении для ролевой игры — мы сразу же вам сообщим.