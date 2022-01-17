Хотя в игровом сообществе сейчас наблюдается непринятие NFT как потенциальных элементов в видеоиграх, но, по всей видимости, игровые издатели всё равно решают поэкспериментировать с новой перспективной технологией заработка денег. Так, издание Rock, Paper, Shotgun обратило внимание на то, что SEGA зарегистрировала в Японии торговые марки, подразумевающие использование NFT в собственных продуктах компании.
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Торговые марки звучат следующим образом: SEGA NFT и SEGA Classics NFT Collection. Пока что трудно сказать, что это всё значит, но из названий торговых марок можно сделать вывод о том, что SEGA намеревается использовать NFT как для своих современных, так и для «классических» творений. Во втором случае, скорее всего, речь идёт об NFT-контенте по мотивам, поскольку внедрение невзаимозаменяемых токенов в игры двадцатилетней давности не только затруднительно, но и откровенно бессмысленно.
Стоит отметить, что SEGA не скрывает своих намерений относительно NFT, однако резко негативная реакция сообщества на планы компании уже вынудила руководство последней объявить о том, что NFT в её случае носит экспериментальный характер, и что компания откажется от данной технологии, если она не будет сулить ничего кроме лёгких денег. Благородное заявление; впрочем, с годами оно забудется, а NFT имеют все шансы стать такой же обыденностью, как DLC или же боевые пропуска. И ничего кардинально плохого в этом, справедливости ради, нет.