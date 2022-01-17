Новый год только начался, но Sony решила не тянуть кота за хвост, а почти сразу опубликовать перечень наиболее интересных и важных игр, релизы которых запланированы на всём его (года) протяжении. В список попали двадцать два проекта (2022-й год — 22 игры), включая как перспективные AAA-блокбастеры, так и очаровательные «трогающие за душу» проекты из инди-сегмента.
реклама
Важно отметить, что в список попали не только PlayStation-эксклюзивы, но и кроссплатформенные игры. Оно, впрочем, и понятно: достойных внимания эксклюзивов в году столько не набирается. В целом список выглядит следующим образом (в скобках указана точная дата выхода; у тех проектов, у которых она, в принципе, имеется):
- Horizon Forbidden West (18 февраля);
- Uncharted Legacy of Thieves Collection (28 января на PS5, в 2022 году в целом — на PC);
- Elden Ring (25 февраля);
- Dying Light 2 (4 февраля);
- God of War Ragnarok;
- Gran Turismo 7 (4 марта);
- Gotham Knights;
- Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (18 марта);
- Ghostwire Tokyo;
- Tiny Tina’s Wonderlands (25 марта);
- Rainbow Six Extraction (20 января);
- Suicide Squad: Kill the Justice League;
- Stray;
- OlliOlli World (8 февраля);
- Salt and Sacrifice;
- Little Devil Inside;
- Sifu (20 фераля);
- Oxenfree II Lost Signals;
- Tchia;
- Babylon’s Fall (24 мая);
- Forspoken (3 марта);
- The Lord of the Rings Gollum.
Примечательно, что подавляющее большинство игр, имеющих точные даты релиза, выйдут в течение первого квартала текущего года. Рискнём предположить, что остальные игры появятся на свет гораздо позже в этом году.