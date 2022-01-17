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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
От инди до AAA: Sony назвала 22 игры, которые выйдут на PS4/PS5 в этом году
Но в реальности, как мы понимаем, релизы многих из них могут отложить.
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Новый год только начался, но Sony решила не тянуть кота за хвост, а почти сразу опубликовать перечень наиболее интересных и важных игр, релизы которых запланированы на всём его (года) протяжении. В список попали двадцать два проекта (2022-й год — 22 игры), включая как перспективные AAA-блокбастеры, так и очаровательные «трогающие за душу» проекты из инди-сегмента.

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Важно отметить, что в список попали не только PlayStation-эксклюзивы, но и кроссплатформенные игры. Оно, впрочем, и понятно: достойных внимания эксклюзивов в году столько не набирается. В целом список выглядит следующим образом (в скобках указана точная дата выхода; у тех проектов, у которых она, в принципе, имеется):

  • Horizon Forbidden West (18 февраля);
  • Uncharted Legacy of Thieves Collection (28 января на PS5, в 2022 году в целом — на PC);
  • Elden Ring (25 февраля);
  • Dying Light 2 (4 февраля);
  • God of War Ragnarok;
  • Gran Turismo 7 (4 марта);
  • Gotham Knights;
  • Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (18 марта);
  • Ghostwire Tokyo;
  • Tiny Tina’s Wonderlands (25 марта);
  • Rainbow Six Extraction (20 января);
  • Suicide Squad: Kill the Justice League;
  • Stray;
  • OlliOlli World (8 февраля);
  • Salt and Sacrifice;
  • Little Devil Inside;
  • Sifu (20 фераля);
  • Oxenfree II Lost Signals;
  • Tchia;
  • Babylon’s Fall (24 мая);
  • Forspoken (3 марта);
  • The Lord of the Rings Gollum.
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Примечательно, что подавляющее большинство игр, имеющих точные даты релиза, выйдут в течение первого квартала текущего года. Рискнём предположить, что остальные игры появятся на свет гораздо позже в этом году.

#sony
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