Но в реальности, как мы понимаем, релизы многих из них могут отложить.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Новый год только начался, но Sony решила не тянуть кота за хвост, а почти сразу опубликовать перечень наиболее интересных и важных игр, релизы которых запланированы на всём его (года) протяжении. В список попали двадцать два проекта (2022-й год — 22 игры), включая как перспективные AAA-блокбастеры, так и очаровательные «трогающие за душу» проекты из инди-сегмента.

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Важно отметить, что в список попали не только PlayStation-эксклюзивы, но и кроссплатформенные игры. Оно, впрочем, и понятно: достойных внимания эксклюзивов в году столько не набирается. В целом список выглядит следующим образом (в скобках указана точная дата выхода; у тех проектов, у которых она, в принципе, имеется):

Horizon Forbidden West (18 февраля);

Uncharted Legacy of Thieves Collection (28 января на PS5, в 2022 году в целом — на PC);

Elden Ring (25 февраля);

Dying Light 2 (4 февраля);

God of War Ragnarok;

Gran Turismo 7 (4 марта);

Gotham Knights;

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (18 марта);

Ghostwire Tokyo;

Tiny Tina’s Wonderlands (25 марта);

Rainbow Six Extraction (20 января);

Suicide Squad: Kill the Justice League;

Stray;

OlliOlli World (8 февраля);

Salt and Sacrifice;

Little Devil Inside;

Sifu (20 фераля);

Oxenfree II Lost Signals;

Tchia;

Babylon’s Fall (24 мая);

Forspoken (3 марта);

The Lord of the Rings Gollum.

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Примечательно, что подавляющее большинство игр, имеющих точные даты релиза, выйдут в течение первого квартала текущего года. Рискнём предположить, что остальные игры появятся на свет гораздо позже в этом году.