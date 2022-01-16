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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Синодальная богослужебная комиссия составила молебен «Пение об одержимых компьютерной страстью» — соответствующая информация появилась на сайте Петрозаводской и Карельской епархии. На момент написания данного материала текст молитвенной не был размещён в открытом доступе.

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Есть информация, что в открытом доступе текст молебна появится после того, как его рассмотрит и одобрит Священный синод Русской православной церкви. Напомним, всего в РПЦ подготовлено 39 служб и чинопоследований, среди которых есть молебны перед сдачей экзаменов, перед началом работы в учебных заведениях для взрослых и даже по случаю поиска работы.

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Также следует напомнить, что в начале этого года Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от видеоигр в раздел аддиктивных расстройств.