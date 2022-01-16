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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

За годы своего существования сервис GOG вырос из меленького магазина, где продают различный антиквариат из мира видеоигр, в полноценный и даже вполне конкурентоспособный магазин, каталог которого перевалил за пять с половиной тысяч различных предложений. Естественно, в таком многообразии игр нужно как-то ориентироваться, и чтобы помочь покупателям в этом непростом деле, вчера в GOG были внедрены новые возможности.

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Так, отныне в сервисе можно сортировать игры по ценам, жанрам и дате выхода, а также фильтровать их по специальным тегам. Среди них, например: «атмосферные», «инди», «открытый мир», «казуальные» и другие.

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Всего на текущий момент в GOG доступно десять поисковых тегов, что, конечно, безумно мало, учитывая масштабы каталога, но перед нами только начало большого пути. Администрация магазина заверила игроков в том, что GOG с течением времени получит и дополнительные теги, и фильтры, и прочие инструменты, упрощающие поиск игр.