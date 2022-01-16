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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Запуск версий Grand Theft Auto V для консолей текущего поколения могут отложить ещё на пару месяцев
Работа сопряжена с трудностями.
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На данный момент релиз Grand Theft Auto V для консолей текущего поколения, коими, а никак не «некстгеном», полагаем, уже давно правильно считать PlayStation 5 и Xbox Series, запланирован на март наступившего года. Датамайнер Matheusbr9895, ссылаясь на поступившую ему от близкого к Rockstar источника информацию, сообщает, что вероятность того, что Rockstar успеет к началу весны, невелика.

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По словам датамайнера, Rockstar столкнулась с трудностями при адаптации игрового движка Grand Theft Auto V для консолей текущего поколения, в результате чего значительную часть технических систем пришлось воспроизводить с нуля. Что звучит достаточно странно, учитывая, что современные консоли архитектурно — компьютеры.

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Изначально предполагалось, что обновлённые версии Grand Theft Auto V выпустят в ноябре прошлого года, но, увы, не сложилось. Что же касается вышеизложенной утечки, то как бы правдоподобно она ни звучала, наиболее правильным вариантом будет отнестись к ней по определению скептически и дождаться официального комментария от Rockstar.

#rockstar games #grand theft auto v
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