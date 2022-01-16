Работа сопряжена с трудностями.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На данный момент релиз Grand Theft Auto V для консолей текущего поколения, коими, а никак не «некстгеном», полагаем, уже давно правильно считать PlayStation 5 и Xbox Series, запланирован на март наступившего года. Датамайнер Matheusbr9895, ссылаясь на поступившую ему от близкого к Rockstar источника информацию, сообщает, что вероятность того, что Rockstar успеет к началу весны, невелика.

реклама

По словам датамайнера, Rockstar столкнулась с трудностями при адаптации игрового движка Grand Theft Auto V для консолей текущего поколения, в результате чего значительную часть технических систем пришлось воспроизводить с нуля. Что звучит достаточно странно, учитывая, что современные консоли архитектурно — компьютеры.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Изначально предполагалось, что обновлённые версии Grand Theft Auto V выпустят в ноябре прошлого года, но, увы, не сложилось. Что же касается вышеизложенной утечки, то как бы правдоподобно она ни звучала, наиболее правильным вариантом будет отнестись к ней по определению скептически и дождаться официального комментария от Rockstar.