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Изначально предполагалось, что ролевой проект Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера» появится на свет в 2021 году. Впоследствии, к сожалению, выход игры отложили до 2022-го, и вот, теперь инсайдер Колин Мориарти, ссылаясь на свои близкие к студии-разработчику источники, сообщает, что релиз могут отложить ещё раз — до следующего года.

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Как известно Мориарти, разработка Hogwarts Legacy сопряжена с большими трудностями, которые усугубляются факторами необходимости работать в условиях пандемии. Как следствие, разработчикам требуется дополнительное время.

Отметим, что инсайдер не самый проверенный, да и информация звучит сомнительно, поскольку новый год только начался. С другой стороны, допустимо, в производстве Hogwarts Legacy настолько конь не валялся, что невозможность успеть с его завершением в наступившем году для разработчиков слишком очевидна. Так, например, на днях GSC Game World объявила, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 отложен на семь месяцев — до восьмого декабря. Пожалуй это наиболее логичный вариант, поскольку в случае с Hogwarts Legacy мы тоже не видели ни геймплея, ни конкретных деталей игрового процесса, ни особенностей сюжетной линии.

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По сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, Hogwarts Legacy станет участницей февральского выпуска Sony State of Play. Наиболее правильным решением будет дождаться его проведения: там-то, скорее всего, всё и прояснится.