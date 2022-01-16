Изначально предполагалось, что ролевой проект Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера» появится на свет в 2021 году. Впоследствии, к сожалению, выход игры отложили до 2022-го, и вот, теперь инсайдер Колин Мориарти, ссылаясь на свои близкие к студии-разработчику источники, сообщает, что релиз могут отложить ещё раз — до следующего года.
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Как известно Мориарти, разработка Hogwarts Legacy сопряжена с большими трудностями, которые усугубляются факторами необходимости работать в условиях пандемии. Как следствие, разработчикам требуется дополнительное время.
Отметим, что инсайдер не самый проверенный, да и информация звучит сомнительно, поскольку новый год только начался. С другой стороны, допустимо, в производстве Hogwarts Legacy настолько конь не валялся, что невозможность успеть с его завершением в наступившем году для разработчиков слишком очевидна. Так, например, на днях GSC Game World объявила, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 отложен на семь месяцев — до восьмого декабря. Пожалуй это наиболее логичный вариант, поскольку в случае с Hogwarts Legacy мы тоже не видели ни геймплея, ни конкретных деталей игрового процесса, ни особенностей сюжетной линии.
По сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, Hogwarts Legacy станет участницей февральского выпуска Sony State of Play. Наиболее правильным решением будет дождаться его проведения: там-то, скорее всего, всё и прояснится.