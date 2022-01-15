Вчера вечером состоялся долгожданный многими PC-релиз God of War (2018). Основной платформой, где распространяется игра, закономерно является Steam, поэтому его статистику можно брать за основу для материала. Итак, согласно статистике из открытых источников, на старте продаж в God of War в Steam играли 49 411 человек.
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Может сложиться впечатление, что это немного, особенно в преддверии выходных, однако важно помнить, что та же Horizon Zero Dawn смогла порадовать разработчиков лишь 56-тысячным пиковым «онлайном» в Steam, а Days Gone — и вовсе 27-тысячным. И в обоих случаях PC-релизы данных проектов можно назвать успешными. Значит, и PC-релиз God of War справедливо назвать успешным, тем более что впереди ещё все выходные, и не исключено, что стартовый рекорд в ближайшие сутки будет побит.
Важно напомнить, что PC-версия God of War была отмечена рецензентами и критиками как идеальный во всех отношениях порт, чем ни Horizon Zero Dawn, ни Days Gone похвастать, увы, не могли. Приключения Элой, если кто запамятовал, получили на PC после релиза целую пачку различных обновлений и исправлений, лишь после которых игра обрела статус работоспособной.