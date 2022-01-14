Два дня назад Monster Hunter Rise добралась до PC (Steam), где продемонстрировала очень достойный старт. Но, как и следовало ожидать, к началу выходных заинтересованность сообществом в новинке начала нарастать, что привело к резкому росту «онлайна»: на сегодняшний день пиковое число одновременно играющих в Monster Hunter Rise пользователей перевалило за 109 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем у прошлогодней Resident Evil Village.
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Важно понимать, что непосредственно на выходных статистика может взлететь ещё выше, однако смысл данной заметки от этого не изменится: Monster Hunter Rise уже стала второй по популярности игрой от Capcom в Steam, уступив только своей старшей сестре в лице Monster Hunter World с недостижимым пиковым показателем «онлайна» в 334 тысячи пользователей.
Monster Hunter Rise получает высокие пользовательские оценки, так что можно сказать, что востребованность игры оправдана и справедлива.