Игра обогнала Resident Evil Village, но не обскакала свою сестричку Monster Hunter World.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Два дня назад Monster Hunter Rise добралась до PC (Steam), где продемонстрировала очень достойный старт. Но, как и следовало ожидать, к началу выходных заинтересованность сообществом в новинке начала нарастать, что привело к резкому росту «онлайна»: на сегодняшний день пиковое число одновременно играющих в Monster Hunter Rise пользователей перевалило за 109 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем у прошлогодней Resident Evil Village.

реклама

Важно понимать, что непосредственно на выходных статистика может взлететь ещё выше, однако смысл данной заметки от этого не изменится: Monster Hunter Rise уже стала второй по популярности игрой от Capcom в Steam, уступив только своей старшей сестре в лице Monster Hunter World с недостижимым пиковым показателем «онлайна» в 334 тысячи пользователей.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Monster Hunter Rise получает высокие пользовательские оценки, так что можно сказать, что востребованность игры оправдана и справедлива.