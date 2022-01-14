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Новости Software Игнатий Колыско
На платёжный сервис PayPal подали коллективный иск за блокировку аккаунтов пользователей с изъятием средств
Кстати, к его созданию приложил руку Илон Маск.
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В США три пользователя платежной системы PayPal подали коллективный федеральный иск от лица всех пострадавших. Они обвинили компанию в заморозке аккаунтов и блокировке всех средств, хранящихся на счетах, без указания объективных причин.

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Так, истец Шабадан Акылбеков (Shabadan Akylbekov) рассказал, что у него PayPal изъял более $172 тысяч без объяснения причин. Он использовал принадлежащий жене аккаунт для продажи медицинского оборудования. Деньги исчезли после 6 месяцев заморозки аккаунтов с пояснением, что продажа медицинского оборудования шла без официального одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. А сами деньги, мол, были изъяты с целью устранения последствий нарушения соглашения.

Истец Лена Эванс рассказала, что у нее PayPal забрал $26 984 без объяснения причин после заморозки учётной записи. Аккаунт использовался для продажи и покупки одежды на eBay, обслуживания интересов НКО, помогавшей женщинам, и обмена денег для покерной лиги.

Наконец, истец Рони Шемтов пожаловался, что платёжный сервис забрал у него чуть олее $42 тысяч без объяснений причин. PayPal пояснил, что женщина использовала тот же IP-адрес и компьютер, что и другие пользователи PayPal (это первая причина блокировки). Второй моммент связан с продажей одежды для занятий йогой на 20-30 % дешевле розничной цены в магазинах. Третья причина - использование мультиаккаунтов, с чем Рони не согласна. Она также убеждена, что поводы для блокировки, указанные платёжным сервисом, не являются достаточными и объективными.

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PayPal давно критикуют за излюбленную практику блокировать в одностороннем порядке аккаунты пользователей с попутным изыманием средств со счетов клиентов без объяснений и разбирательств.

#суд #paypal #иск
2
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lokky7
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На платёжный сервис PayPal подали коллективный иск за блокировку аккаунтов пользователей с изъятием средств
nikolai3anv
17:36
Ага .. побазлал и давай на завод шуруй
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DarkEery
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omoikane
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nikolai3anv
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Бизнес по американский, нужны деньги.... заморозь счета и отними :D
На платёжный сервис PayPal подали коллективный иск за блокировку аккаунтов пользователей с изъятием средств
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