В США три пользователя платежной системы PayPal подали коллективный федеральный иск от лица всех пострадавших. Они обвинили компанию в заморозке аккаунтов и блокировке всех средств, хранящихся на счетах, без указания объективных причин.
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Так, истец Шабадан Акылбеков (Shabadan Akylbekov) рассказал, что у него PayPal изъял более $172 тысяч без объяснения причин. Он использовал принадлежащий жене аккаунт для продажи медицинского оборудования. Деньги исчезли после 6 месяцев заморозки аккаунтов с пояснением, что продажа медицинского оборудования шла без официального одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. А сами деньги, мол, были изъяты с целью устранения последствий нарушения соглашения.
Истец Лена Эванс рассказала, что у нее PayPal забрал $26 984 без объяснения причин после заморозки учётной записи. Аккаунт использовался для продажи и покупки одежды на eBay, обслуживания интересов НКО, помогавшей женщинам, и обмена денег для покерной лиги.
Наконец, истец Рони Шемтов пожаловался, что платёжный сервис забрал у него чуть олее $42 тысяч без объяснений причин. PayPal пояснил, что женщина использовала тот же IP-адрес и компьютер, что и другие пользователи PayPal (это первая причина блокировки). Второй моммент связан с продажей одежды для занятий йогой на 20-30 % дешевле розничной цены в магазинах. Третья причина - использование мультиаккаунтов, с чем Рони не согласна. Она также убеждена, что поводы для блокировки, указанные платёжным сервисом, не являются достаточными и объективными.
PayPal давно критикуют за излюбленную практику блокировать в одностороннем порядке аккаунты пользователей с попутным изыманием средств со счетов клиентов без объяснений и разбирательств.