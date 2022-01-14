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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Напоминающий Left 4 Dead кооперативный боевик The Anacrusis вышел в Steam по программе раннего доступа
Не нужен он пока, по статистике, никому.
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В середине декабря разработчики из Stray Bombay, состоящие из ветеранов Riot и Valve, пообещали, что через месяц выпустят в ранний доступ Steam свой футуристический кооперативный шутер The Anacrusis. Сказано — сделано: проект уже доступен всем желающим в виде незавершённой версии.

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The Anacrusis представляет собой футуристический боевик, в котором группе членов экипажа терпящего бедствие на краю Вселенной космического корабля необходимо отбиваться от инопланетян, используя для этого как собственные силы, так и командную взаимовыручку.

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Пока что, впрочем, The Anacrusis даже близко невозможно назвать замеченным релизом: формально игра вышла ещё вчера вечером, и её пиковый «онлайн» составил всего 271 человека. Актуальный же «онлайн» на момент публикации данной заметки составлял 51 человека. Провал? Безусловный и бесповоротный.

#the anacrusis #stray bombay
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Malkavian Majesty
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OsirisD2
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OldBrave
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