Не нужен он пока, по статистике, никому.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В середине декабря разработчики из Stray Bombay, состоящие из ветеранов Riot и Valve, пообещали, что через месяц выпустят в ранний доступ Steam свой футуристический кооперативный шутер The Anacrusis. Сказано — сделано: проект уже доступен всем желающим в виде незавершённой версии.

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The Anacrusis представляет собой футуристический боевик, в котором группе членов экипажа терпящего бедствие на краю Вселенной космического корабля необходимо отбиваться от инопланетян, используя для этого как собственные силы, так и командную взаимовыручку.

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Пока что, впрочем, The Anacrusis даже близко невозможно назвать замеченным релизом: формально игра вышла ещё вчера вечером, и её пиковый «онлайн» составил всего 271 человека. Актуальный же «онлайн» на момент публикации данной заметки составлял 51 человека. Провал? Безусловный и бесповоротный.