Плагиат — дело серьёзное.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как стало известно, компания Krafton, занимающаяся развитием королевской битвы PUBG Battlegrounds (мы не ошиблись, это у неё с недавних пор такое полное название), подала в суд на компании Garena, Apple и Google. Причиной стали обвинения в плагиате: сингапурская компания Garena разработала, ну а Google и Apple на своих платформах допустили к распространению её проект под названием Free Fire, который, как уверяют представители Krafton, является наглым мобильным клоном PUBG.

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Как утверждают сотрудники Krafton, многие элементы Free Fire «слизаны» с PUBG почти полностью: дизайн локаций, их названия, элементы интерфейса, модели экипировки и многое другое. Несмотря на то, что перед нами откровенный плагиат, игра вот уже много лет свободно распространяется на крупных площадках, что и вызывает недоумение представителей Krafton.

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В 2017 году компании уже сталкивались лбами в суде, и на тот момент достигли соглашения о распространении Free Fire на территории Сингапура. Впоследствии студия Garena нарушила соглашение и стала распространять свой проект и за пределами города-государства. Как итог — опять разборки.