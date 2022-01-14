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Новости Software Игнатий Колыско
Ролевая онлайн-игра Final Fantasy XIV вернётся в продажу 25 января
Проект сейчас дико популярный.
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Некоторое время назад компания Square Enix не могла справиться с дикой популярностью ролевой онлайн-игры Final Fantasy XIV, на повышение которой повлиял выход дополнения Endwalker. Игрокам приходилось длительное время находиться в очередях перед входом на сервер. Временное решение для не менее временной проблемы разработчики придумали весьма радикальное — приостановка продажи игры. Но уже скоро с такими радикальными мерами будет покончено.

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Так, 25 января продажи проекта начнутся вновь. Square Enix также подстраховалась и проделала нужные действия по модернизации сетевой инфраструктуры Final Fantasy XIV. Например, вместимость японского, североамериканского и европейского дата-центров была увеличена. Издатель также открыл новый дата-центр в Океании, а с 26 января у игроков в Final Fantasy XIV появится возможность перехода между отдельными серверами в пределах одного региона.

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В данный момент аудитория Final Fantasy XIV составляет более 25 миллиона человек. В Steam у проекта есть 88 % рейтинга на основании почти 48 тысяч отзывов.

#square enix #final fantasy xiv
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Иоанн Грозный
14:58
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Shuvalof Yuri
14:57
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ibulletproof
14:56
И какой итог ты для себя вынес и что ты будет делать в жизни дальше?
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Shuvalof Yuri
14:55
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Spambomber_11
14:55
И что, собственно, хочется добавить. Теперь у нас есть и "ресурсный чушок™" - некто Shuvalof Yuri. Поприветствуем человечка.
В России может быть введена обязательная идентификация майнеров и всех держателей криптовалюты
ibulletproof
14:55
Ну давай, расскажи, что ты понял в этом кино?
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