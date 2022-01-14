Проект сейчас дико популярный.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Некоторое время назад компания Square Enix не могла справиться с дикой популярностью ролевой онлайн-игры Final Fantasy XIV, на повышение которой повлиял выход дополнения Endwalker. Игрокам приходилось длительное время находиться в очередях перед входом на сервер. Временное решение для не менее временной проблемы разработчики придумали весьма радикальное — приостановка продажи игры. Но уже скоро с такими радикальными мерами будет покончено.

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Так, 25 января продажи проекта начнутся вновь. Square Enix также подстраховалась и проделала нужные действия по модернизации сетевой инфраструктуры Final Fantasy XIV. Например, вместимость японского, североамериканского и европейского дата-центров была увеличена. Издатель также открыл новый дата-центр в Океании, а с 26 января у игроков в Final Fantasy XIV появится возможность перехода между отдельными серверами в пределах одного региона.

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В данный момент аудитория Final Fantasy XIV составляет более 25 миллиона человек. В Steam у проекта есть 88 % рейтинга на основании почти 48 тысяч отзывов.