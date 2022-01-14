Грех не поэксплуатировать успешную франшизу.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Кинофильм «Аватар» позволил разработчикам игр создать по его мотивам немало интерактивных развлечений. Процесс продолжается, и вот, сегодня стало известно о том, что мобильные устройства тоже не забыты, и что для них тоже готовится новая игра в этой очаровательной вселенной.

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Проект называется Avatar Reckoning и создаётся для устройств под управлением Android и iOS. Согласно описанию, мы будем играть за представителей народа На’Ви, отбивающихся от посягательств людей на богатства планеты Пандора. В игре будет как одиночный, так и кооперативный и даже сетевой режимы. В общем, полноценный мобильный проект.

Напомним, что сейчас в разработке для «больших» устройств находится Avatar Frontiers of Pandora. Анонс данного проекта, действие которого развернётся в ранее неизведанной части Пандоры, состоялся летом прошлого года. С тех пор, однако, на связь его разработчики не выходили.

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Оба проекта должны выйти в этом году, но, учитывая практически полное отсутствие информации по ним, вряд ли это случится в первой его (года) половине.