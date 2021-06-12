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Ubisoft показала Avatar Frontiers of Pandora — релиз в следующем году

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Под занавес мероприятия Ubisoft Forward в рамках E3 2021 глава Ubisoft Ив Гиймо, следуя уже сложившейся традиции, подготовил приятный сюрприз: первый показ игры по «Аватару». Проект называется Avatar Frontiers of Pandora и представляет собой приключенческий экшен, действие которого развернётся в ранее невиданной части планеты Пандора.

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Сюжет полностью оригинальный, а играть мы будем за представителей местного гуманоидного населения На’ви. Нам предстоит исследовать прекрасный мир, населённый уникальными существами, познакомиться с новыми героями, а также дать отпор ОПР — Корпорации по Освоению Природных Ресурсов — угрожающей его (мира Пандоры) сохранности.

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Проект создаётся на базе движка Snowdrop Engine, за разработку отвечает студия Ubisoft Massive, а его релиз запланирован на следующий год на PC, Stadia, Luna, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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