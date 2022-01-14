Потому что дальше тянуть будет некуда.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ролевой экшен Path of Exile живее всех живых, поэтому его разработчики из Grinding Gear Games стабильно и усердно поддерживают его новым контентом. Так, на начало февраля запланирован выпуск дополнения «Осада Атласа», однако в деталях мы о нём до сих пор толком ничего не знаем. Скоро это безобразие закончится: сегодня разработчики объявили о том, что 27 января выйдут на связь и расскажут об «Осаде Атласа» подробнее.

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Подробности будут объявлены в рамках традиционной для Path of Exile прямой трансляции с участием разработчиков. Ожидайте рассказ о новом высокоуровневом контенте и об особенностях сопутствующей дополнению новой лиги испытаний.

Релиз «Осады Атласа» запланирован на 4 февраля на PC и на 9 февраля на консолях.

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Помимо этого студия также трудится над Path of Exile 2 — сиквелом, в котором, как нас уверяют разработчики, все геймплейные элементы проекта будут усовершенствованы.