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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: кооперативное прохождение Dying Light 2: Stay Human и заключительный эпизод Dying 2 Know с озвучкой от «Гоблина»
Осталось уже игру только дождаться.
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Студия Techland выпустила заключительный эпизод веб-сериала Dying 2 Know, раскрывающего детали экшена Dying Light 2: Stay Human. Есть как оригинальное видео на английском языке, так и его локализованный вариант с озвучкой от Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

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В рамках заключительного эпизода шоу авторы впервые представили геймплейные кадры прохождения проекта в кооперативном режиме. Напомним, одновременно в этом действе может принимать участие до четырёх человек.

Игрокам придётся совместно принимать определённые решения, но окончательный выбор предстоит делать автору кооперативной партии.

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Ещё в одном видео по Dying Light 2: Stay Human нам показывают свежие три минуты геймплея. Напомним, выход проекта запланирован на 4 февраля, выйти он должен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S.

#techland #dying light 2 stay human
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