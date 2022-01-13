Стратегия Company of Heroes 3, анонс которой состоялся в прошлом году, а релиз ожидается в конце года наступившего, обещает стать самой реалистичной в серии. И чтобы подтвердить данный статус, сегодня авторы проекта из студии Relic Entertainment опубликовали несколько коротеньких геймплейных видео, в которых демонстрируется обстрел здания с его планомерным разрушением. Вплоть, что называется, до основания.
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Напоминаем, действие Company of Heroes 3 разворачивается во время Второй мировой войны в средиземноморском театре военных действий. Ожидайте продуманное повествование, обилие «вертикального» геймплея, проработанную физику и исполнение всех современных требований к геймдизайну. Разработчики неоднократно упоминали, что создают свой проект с расчётом на хардкорных игроков, поэтому всячески приветствуют помощь от сообщества: в конце концов, именно сообществу в это играть, поэтому исполнена игра должна быть идеально — как того хотят геймеры.
Company of Heroes 3 — PC-эксклюзив.