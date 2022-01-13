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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Итоги большой трансляции по HITMAN III: релиз в Steam, режим «рогалика», VR на ПК и другие новости
За Steam спасибо, конечно.
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IO Interactive провела отдельную презентацию, в рамках которой рассказала о втором годе развития HITMAN 3. Несложно догадаться, что речь шла о контентных прибавках, технических апгрейдах и прочих вещах. Отдельные технические новшества касались исключительно версии игры для ПК.

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Итак, в рамках трансляции был представлен режим Freelancer, который должен появиться в HITMAN 3 весной текущего года. Речь идёт о своеобразном «рогалике», в котором у Агента 47 появляется своё убежище, где можно приготовиться к заданию. Это место разрешат модернизировать по мере продвижения.

В самом убежище игрок выбирает контракты (мини-кампании) с набором разных задач, разной оплатой и уровнем сложности. Разработчики рассказали, что наполнение этих самых контрактов генерируется случайным образом.

В каждой из кампаний будет несколько миссий, действие которых происходит на разных картах. Сначала Агенту 47 предстоит пройти несложные задания, но в конце его обязательно будет ждать «босс».

Кто именно ваша цель — непонятно, придётся выяснять по обстоятельствам. В рамках финальной миссии, как вы понимаете, герою предстоит выяснить, кто является «боссом» и устранить его.

Разумеется, главную цель будут оберегать бдительные охранники, месторасположение которых тоже придётся разведывать. Причём, делать это нужно с полной осторожностью, ведь в случае провала охрана предупредит своего лидера и задание будет провалено.

В рамках означенных миссий герой будет встречать поставщиков — проще говоря, продавцов оружия и снаряжения. Набор товаров всякий раз будет уникальный, а после провала миссии он и вовсе исчезнет.

В рамках трансляции также показали режим Elusive Target Arcade (ETA), который появится в HITMAN III уже 20 января. Он представляет собой видоизменённую версию режима «Неуловимые цели». Игроку придётся вместо одной жертвы устранить несколько. «Аркадная» версия хорошо известного режима станет выдавать цели последовательно по цепочке. Каждый этап — уникальная задача с уникальными условиями.

Важно понимать, что цели в Elusive Target Arcade никуда не исчезают и будут доступны всегда, но в случае провала повторить миссию можно только на следующий день. Успешное прохождение миссий режима сулит получение особых наград, которые можно использовать в других режима HITMAN III. Авторы пообещали, что список целей для ETA станет расширяться на протяжении всего 2022 года.

Среди запланированных технических улучшений важно упомянуть следующее:

  • трассировка лучей на ПК для отражений и теней;
  • технология XeSS от Intel, которая является аналогом DLSS;
  • Variable Rate Shading — ещё одна технология для повышения качества картинки и улучшения производительности.

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Уже 20 января HITMAN III выйдет в Steam и получит поддержку VR на ПК. Дополнительно было объявлено, что HITMAN Trilogy станет частью Game Pass на Xbox и ПК. В самом конце трансляции нам показали тизер новой локации, которая должна появиться в игре в течение 2022 года.

#io interactive #hitman iii
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