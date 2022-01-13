Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают глобальную стратегию Galactic Civilizations III
С Sid Meier’s Civilization у неё нет ничего общего. Не перепутайте.
анонсы и реклама
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Количество игр, которые, в принципе, можно раздать в Epic Games Store, ограничено, поэтому нередко магазин заходит на «второй круг» и раздаёт игры, которые ранее уже принимали участие в подарочных акциях. Сегодняшняя раздача Galactic Civilizations III — как раз такой случай, так что если вы ранее упустили данный подарок, то с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга у вас есть возможность исправить «ошибку» прошлого.

реклама

Действие Galactic Civilizations III разворачивается в относительно далёком будущем: нам необходимо будет построить великое космическое государство, справляясь попутно с проблемами, занимаясь исследованиями, создавая космические корабли и колонизируя новый звёздные системы.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Следующий подарочный проект на очереди — повествовательная головоломка Relicta про физика, которому надо решить загадки лунной базы и, быть может, разоблачить мировой заговор.

#epic games #epic games store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Утечка: Epic Games работает над режимом без строительства для Fortnite
В Epic Games Store стартовала раздача Gods Will Fall, на очереди — Galactic Civilizations III
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
24
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
17
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
24
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
70
7 полезных советов покупателю техники и электроники
39
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
5
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
37

Сейчас обсуждают

Александр Чернов
19:19
Я не вижу даже разницы между HD и FullHD. А между FullHD и 4k тем более не замечу. Зато я вижу разницу между нормальной игрой (вроде Mass Effect) и убожеством (типа Batlfield 2042). А это не зависит н...
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
Вячеслав Севостьянов
19:19
Вы либо раки, либо я хз. Я собрал 10 атмосферу без доната уже к 20 декабря играя по 2-3 часа по вечерам. Арни получил уже 5 Января.
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Валерий Марков
19:18
в это можно играть , но только портал ) bc2 и bf3 это шедевр , музыка в окончании уровня.. эхх умели же
Battlefield 2042 угасает столь стремительно, что даже создатели читов отказываются её «поддерживать»
Svarr51
19:17
В танках бесит рачьё в рандоме и временами колёсники. Со всем остальным вполне можно мириться )
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Александр Чернов
19:17
У тебя есть выбор? Из альтернатив- только АМД, которая нифига не тянет. Кстати, АМД ничем не лучше: делают деньги на консольщиках, продают PS5 за 120 тысяч. Ещё вариант: остаться на 1050ти. Но через 5...
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
Александр Чернов
19:15
Ну на твоём "вообще пофиг", судя по текущим событиям, ты потеряешь примерно миллион.
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
Валерий Марков
19:15
мне фильм зашел , да он на раз но, смотрел не как матрицу ) а с удовольствием
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
Иван Забулдыгин
19:14
Меня одного смущает фото, где корова скорее всего ничего не видит т.к. на неё надели два обычных потребительских vr, рассчитанных на 2 глаза, где фокусировка возможна только при чётком совпадении зрач...
Турецкий фермер на 22% увеличил надои молока, надев на своих коров очки виртуальной реальности
Александр Чернов
19:14
И зачем мне видюха, которая по мощи равна GTX 1660super? Даже за рекомендованные 25 тысяч она является весьма сомнительным вариантом. Лучи она не потянет. DLSS вообще не имеет смысла- поскольку игрок...
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
korney
19:12
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем