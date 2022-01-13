Количество игр, которые, в принципе, можно раздать в Epic Games Store, ограничено, поэтому нередко магазин заходит на «второй круг» и раздаёт игры, которые ранее уже принимали участие в подарочных акциях. Сегодняшняя раздача Galactic Civilizations III — как раз такой случай, так что если вы ранее упустили данный подарок, то с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга у вас есть возможность исправить «ошибку» прошлого.
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Действие Galactic Civilizations III разворачивается в относительно далёком будущем: нам необходимо будет построить великое космическое государство, справляясь попутно с проблемами, занимаясь исследованиями, создавая космические корабли и колонизируя новый звёздные системы.
Следующий подарочный проект на очереди — повествовательная головоломка Relicta про физика, которому надо решить загадки лунной базы и, быть может, разоблачить мировой заговор.