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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Star Citizen допустили, что в течение пяти лет начнут работать сразу над несколькими продолжениями кампании Squadron 42
Вам бы для начала оригинал выпустить. Желательно в этом десятилетии. А потом рассуждать.
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Похоже, представители Cloud Imperium Games всерьёз уверовали в то, что их заявления находят исключительно положительный отклик в игровом сообществе. В реальности, к сожалению, всё не совсем так, а если точнее, то диаметрально противоположно. Вчера операционный директор компании Карл Джон уже раздосадовал геймеров, заявив, что при текущих темпах производства кампания Squadron 42 может выйти в лучшем случае только через пару лет, а основная Star Citizen — и того позже. Теперь новая «доза» информации.

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Журналисты поинтересовались у Джона, каким он видит будущее Cloud Imperium Games, на что операционный директор студии ответил, что к 2027 году компания будет управлять гигантским MMORPG-проектом, над поддержкой и развитием которого будет трудиться большой коллектив разработчиков. Star Citizen имеет все шансы превратиться в своеобразную метавселенную, а разработчики допускают начало производства в ближайшие пять лет сразу нескольких сиквелов сюжетной кампании Squadron 42.

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Пока что, конечно, надо собраться с силами и выпустить саму Squadron 42, а затем — основную Star Citizen. Проект амбициозный, постоянно развивающийся, поэтому к сложившейся ситуации следует относиться с пониманием. Сама Cloud Imperium Games ничего не скрывает и регулярно позволяет всем желающим поиграть в текущую версию Star Citizen в рамках периодов бесплатного доступа.

#star citizen #cloud imperium games
5
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