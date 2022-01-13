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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Jurassic World Evolution 2 неплохо продаётся — почти миллион копий за два месяца
Для нишевого проекта — отличный результат.
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В начале ноября в продажу поступил стратегический симулятор парка Юрского периода Jurassic World Evolution 2. Проект был тепло принят и, как следствие, неплохо продался. В рамках своей ниши, естественно. Как следует из промежуточного отчёта компании Frontier Developments, за два месяца, минувших с момента релиза Jurassic World Evolution 2, игре удалось разойтись почти миллионным тиражом. Насколько это «почти» близко к миллиону, пока не уточняется, но рискнём предположить, что речь идёт о нескольких десятках тысяч «недостающих» копий.

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Jurassic World Evolution 2 представляет собой сиквел популярного в своё время симулятора управляющего парком Юрского периода, в котором разработчики реализовали множество новых идей и усовершенствовали первоначальные механики. Актуальный пользовательский рейтинг проекта в Steam составляет 83 %.

#jurassic world evolution 2
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