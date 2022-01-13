Для нишевого проекта — отличный результат.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В начале ноября в продажу поступил стратегический симулятор парка Юрского периода Jurassic World Evolution 2. Проект был тепло принят и, как следствие, неплохо продался. В рамках своей ниши, естественно. Как следует из промежуточного отчёта компании Frontier Developments, за два месяца, минувших с момента релиза Jurassic World Evolution 2, игре удалось разойтись почти миллионным тиражом. Насколько это «почти» близко к миллиону, пока не уточняется, но рискнём предположить, что речь идёт о нескольких десятках тысяч «недостающих» копий.

реклама

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Jurassic World Evolution 2 представляет собой сиквел популярного в своё время симулятора управляющего парком Юрского периода, в котором разработчики реализовали множество новых идей и усовершенствовали первоначальные механики. Актуальный пользовательский рейтинг проекта в Steam составляет 83 %.