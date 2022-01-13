Сама не работает и другим не даёт. Хотя, не велика будет потеря.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Чем крупнее компания, тем больше у неё «загонов», в том числе и тех, что весьма трудно объяснить с позиции логики. Так, сегодня энтузиаст Франс Бума, разработавший для ремастеров Crysis 2 и Crysis 3 мод на фоторежим, сообщил о том, что Crytek потребовала от него удалить своё творение.

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Студия дала энтузиасту неделю на выполнение требования; в случае, если Бума откажется, то дело передадут в юридический отдел Crytek, а там уже всё будет серьёзнее простой просьбы. По словам представителей Crytek, создание модификаций для данных игр нарушает пользовательское соглашение.

Crytek apparently doesn't want thousands of people posting screenshots of their game on social media and other sites. FTR I don't distribute any game asset; my camera tools only contain binaries compiled from my own code and not linked to any game asset. pic.twitter.com/b2Pakbe9ze — Frans Bouma (@FransBouma) January 13, 2022

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Бума был удивлён подобным отношением со стороны Crytek: дело в том, что ремастеры Crysis 2 и Crysis 3 — далеко не первые игры, для которых он создавал фоторежимы, однако во всех случаях, кроме этого, разработчики наоборот благодарили его за труд и безвозмездное продвижение их игр.