Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Многие игроки недовольны переводом PUBG на f2p-модель и даже устроили игре «бомбардировку» негативными отзывами
Как будто это поможет поменять решение с правильного на ошибочное.
анонсы и реклама
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

У всех успешных современных королевских битв есть одна особенность — все они условно-бесплатные, то есть, по определению имеют куда больший потенциал в плане пользовательской базы. Раньше было иначе, но сейчас это суровая действительность, вынудившая компанию Krafton перевести на аналогичную модель и свой некогда суперпопулярный «батл рояль» PUBG. Хотя авторы и отрицают, что сделали это под давлением Warzone и Apex Legends, но все всё понимают.

реклама

Казалось бы, решение в высшей степени верное, уже приведшее к взрывному росту «онлайна», и иного в сложившейся реальности в игровой индустрии просто быть не может, однако многие из «старожилов» PUBG приняли его в штыки и даже обстреляли отрицательными отзывами в Steam. Претензии у игроков шаблонные: одни опасаются, что перевод PUBG на условно-бесплатную модель распахнёт в игру двери читерам всех мастей, другие недовольны тем, что они в своё время заплатили за игру, тогда как теперь доступ к ней бесплатный для всех.

И если вторая претензия неубедительная — всё-таки покупатели играли в PUBG несколько лет, полностью «отбив» незначительные денежные затраты — то вот читерство действительно может стать проблемой. В той же Call of Duty Warzone война с читерами идёт не на жизнь, на смерть, но всё равно это не способствует оздоровлению игрового процесса.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Важно, впрочем, помнить, что частично в роли защиты от читеров будет выступать платная система Battlegrounds Plus, обеспечивающая игрокам доступ ко множеству закрытых для «условно-бесплатников» опций и игровых режимов.

#playerunknowns battlegrounds #krafton
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

PUBG перешла на условно-бесплатную модель распространения
«Онлайн» PUBG Battlegrounds закономерно взлетел после перевода игры на условно-бесплатную модель
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
20
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
88
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
17
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
61
7 полезных советов покупателю техники и электроники
39
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
5
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
9

Сейчас обсуждают

pavel
17:31
Уже все заметили, что игра разделила играков на способных донатить и те кто нет. Только ВГ наверно это не заметила. Ну что говорить типичный бизнес по-русски. Все это видят, сейчас игра подошла к свое...
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Celeron 9 GHz
17:29
Спасибо. Не знал. Разработчик Республика Корея, PUBG Corporation https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown%E2%80%99s_Battlegrounds Извините, но мне не понять корейскую логику. 🤣
Многие игроки недовольны переводом PUBG на f2p-модель и даже устроили игре «бомбардировку» негативными отзывами
Taketon
17:28
Вместо того что бы просто подарить виртуальные пиксели, игроков заставляют заниматься херней или платить? Так что и статья и твое оправдание этой дичи просто мусор у вас в головах. Онлайн-дрочильны со...
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
G3XiQ
17:28
так 3050 и не конкурент 6600 , у 6600 конкурент 3060.
В первых поставках GeForce RTX 3050 ожидают достаточно большое количество видеокарт
ev_rus
17:28
Все больше становится понятно, что нигде там за бугром в развитых странах демократии нет. Двойные стандарты. Если кто-то выйдет с плакатиками в полицию покидается еще не показатель. Разгонят элементар...
Глава МВД Германии заявила о возможности блокировки Telegram
mindforms
17:27
Linux в роли домашней системы не так прост, но и не так сложен. Только вот он не даст АБСОЛЮТНО НИКАКИХ преимуществ перед Windows. Сервер - скорее всего да, HTPS - может быть.
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Alex23
17:27
Одни эксклюзивы... спрашивается зачем нужно было покупать эти мыльницы, если вы даже в свои "супер" эксклюзивы не играете? Наверное потому что эти эксклюзивы неожиданно перестают быть шедеврами как их...
Sony назвала самые скачиваемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 за 2021 год
Сергей Леванов
17:26
1050ti за 300+$ с головой нормально?
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
VictorXZ
17:26
Ну да в провальном наступлении я собрал не только коллекции этого года, да ещё и всё прошлогодние закрыл.
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
mindforms
17:24
Что это за игра?
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем