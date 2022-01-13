Как будто это поможет поменять решение с правильного на ошибочное.

У всех успешных современных королевских битв есть одна особенность — все они условно-бесплатные, то есть, по определению имеют куда больший потенциал в плане пользовательской базы. Раньше было иначе, но сейчас это суровая действительность, вынудившая компанию Krafton перевести на аналогичную модель и свой некогда суперпопулярный «батл рояль» PUBG. Хотя авторы и отрицают, что сделали это под давлением Warzone и Apex Legends, но все всё понимают.

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Казалось бы, решение в высшей степени верное, уже приведшее к взрывному росту «онлайна», и иного в сложившейся реальности в игровой индустрии просто быть не может, однако многие из «старожилов» PUBG приняли его в штыки и даже обстреляли отрицательными отзывами в Steam. Претензии у игроков шаблонные: одни опасаются, что перевод PUBG на условно-бесплатную модель распахнёт в игру двери читерам всех мастей, другие недовольны тем, что они в своё время заплатили за игру, тогда как теперь доступ к ней бесплатный для всех.

И если вторая претензия неубедительная — всё-таки покупатели играли в PUBG несколько лет, полностью «отбив» незначительные денежные затраты — то вот читерство действительно может стать проблемой. В той же Call of Duty Warzone война с читерами идёт не на жизнь, на смерть, но всё равно это не способствует оздоровлению игрового процесса.

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Важно, впрочем, помнить, что частично в роли защиты от читеров будет выступать платная система Battlegrounds Plus, обеспечивающая игрокам доступ ко множеству закрытых для «условно-бесплатников» опций и игровых режимов.