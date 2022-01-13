Релиз ролевого экшена Monster Hunter Rise на ПК состоялся вчера, 12 января. Проект был достаточно тепло принят профильной прессой (87 % рейтинга на агрегаторе Metacritic) и игрокам (79 % рейтинга в Steam). Критики считают, что разработчикам удалось создать качественную PC-версию проекта, изначально вышедшего на гибридной консоли Nintendo Switch.
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Что до игроков в Steam, то их повышенный интерес к новинке очень легко показать на цифрах. Monster Hunter Rise практически сразу после релиза сумела очутиться в списке десяти популярных игр в Steam, для этого ей потребовалось буквально несколько часов.
На момент написания данного материала пиковый суточный «онлайн» у проекта от Capcom составил 90 773 игрока (по данным SteamDB). Monster Hunter Rise находится на восьмом месте самых популярных проектов Steam в данный момент.
Прямо сейчас в ПК-версию Monster Hunter Rise играют более 72 тысяч. Очень интересно будет увидеть, что случиться с популярностью игры через недельку-другую. Выход игры на Nintendo Switch, напомним, состоялся 26 марта прошлого года.