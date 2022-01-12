95 % рейтинга в Steam — это не шутки.

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Симулятор пропаганды Not For Broadcast от студии NotGames и издательства tinyBuild в скором времени выйдет в полной своей версии в Steam. Данный проект можно купить и сейчас, но до 25 января он будет пребывать в раннем доступе.

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Действие Not For Broadcast происходит в альтернативных 1980-x. Мир всё глубже погружается в антиутопию. Игрок станет членом команды «Вечерних новостей» в разгар политического скандала и восхода к власти радикального правительства, о котором какая-то знаменитость уже успела написать книгу.

Собственно, главный герой Not For Broadcast — уборщик, который по иронии судьбы стал человеком, от решения которого зависит, что выйдет в эфир.

«Переключайтесь между четырьмя камерами, контролируйте сводки новостей, заглушайте ругательства — и все это в прямом эфире. Что вы выберете — подвергнуть новости цензуре и получить за это вознаграждение, или открыть миру правду, но затем жить с последствиями своего решения?» — гласит официальное описание к игре.

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Финальная версия Not For Broadcast выйдет в Steam, GOG и Epic Games Store. Прямо сейчас вы можете перейти на страницу проекта в магазине Valve и увидеть 95 % рейтинга на основании почти 5 тысяч отзывов.