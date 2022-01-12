Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: реальная статистика продаж Battlefield 2042 значительно ниже опубликованной в декабре
В декабрьскую статистику входят те, кто в неё входить в принципе не должны.
анонсы и реклама
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Пару месяцев назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что продажи Battlefield 2042 за первую неделю (включая предзаказы, естественно) составили 4,23 миллиона копий, что для проекта в столь аховом состоянии — превосходный результат, посоперничать с которым могла только Battlefield 3. Данная статистика сразу вызвала массу споров и недоумений: дескать, как у столь сомнительного проекта могут быть такие продажи?

реклама

Ответ был получен сегодня от того же Тома Хендерсона. По его словам, с ним связались надёжные источники, которые уточнили, что вышеизложенная статистика не имеет ничего общего с реальными показателями продаж. Согласно информации от источников Хендерсона, 4,23 миллиона копий — это вообще количество игроков в Battlefield 2042, и в неё входят как реальные покупатели, так и участники пробного периода, так и те, кто впоследствии оформили возврат средств за игру.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Какова реальная статистика проданных копий Battlefield 2042, неизвестно. Судя по «онлайну» проекта в Steam, который можно с чистой совестью экстраполировать и на другие платформы, всё совсем плохо. А насколько плохо с точки зрения статистики, узнаем не раньше, чем по итогам последнего финансового квартала.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 настолько непопулярен, что DICE может прекратить его поддерживать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
76
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
25
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
64
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
9
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12
7 полезных советов покупателю техники и электроники
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
64
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
29
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть вторая
2
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
5

Сейчас обсуждают

Savangard
20:09
Представил, что заголовок звучит из уст Николая Дроздова
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
Abduljappar Mirzaev
20:07
Ждём Целерон по 100 тыщ. и 730 Gt по 250. У меня всё.
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Capsula
20:04
А как же их RMA?
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
Jack NotFound
20:04
Покупка пиццы за биткойны, к слову, это трындёж был, хотя в целом трындёж вообще хорошо укладывается в идеологию биткойна :) Он перевёл биткойны на кошелёк знакомого, знакомый тот сделал перевод на сч...
Пицца за 426 млн долларов и перевод на $23.4 млрд – самые знаковые транзакции и покупки за Биткоины
Vladimir
20:03
ты просто выглядишь смешно? на моей должности можно шабашить, я не заполняю справки бк, недвижимость я законно перепродаю, у меня была квартирка 27 метров, я продал, купил новостройку, ждал окончания ...
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
Zlodey Zlodeevich
20:02
Люди, отдавшие за предзаказ стоимость одного обеда в приличном ресторанчике - "изменившимся лицом бегут пруду"(r)
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
PaDonAK-74M
20:01
Забыл написать в названии тест видеокарт до 300$
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
Jack NotFound
20:00
И все равно через три года конденсаторы повздуваются
Компания FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM мощностью 2400 Вт
Yuri Myakotin
19:59
По сравнению с ценой начинки сервера, которой нужна такая мощность - ничтожно мало.
Компания FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM мощностью 2400 Вт
Zak Preston
19:59
перевод уровня Prompt-2000...
Два старшеклассника только что обнаружили звезду, спагеттированную чёрной дырой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем