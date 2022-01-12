В декабрьскую статистику входят те, кто в неё входить в принципе не должны.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пару месяцев назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что продажи Battlefield 2042 за первую неделю (включая предзаказы, естественно) составили 4,23 миллиона копий, что для проекта в столь аховом состоянии — превосходный результат, посоперничать с которым могла только Battlefield 3. Данная статистика сразу вызвала массу споров и недоумений: дескать, как у столь сомнительного проекта могут быть такие продажи?

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Ответ был получен сегодня от того же Тома Хендерсона. По его словам, с ним связались надёжные источники, которые уточнили, что вышеизложенная статистика не имеет ничего общего с реальными показателями продаж. Согласно информации от источников Хендерсона, 4,23 миллиона копий — это вообще количество игроков в Battlefield 2042, и в неё входят как реальные покупатели, так и участники пробного периода, так и те, кто впоследствии оформили возврат средств за игру.

I've also been told the 4.23M sales number for #Battlefield2042 that I reported for week 1 sales are in fact "Total Players cumulatively" - So people who got refunds and played via the 10 hours trial are included in this number. pic.twitter.com/bXvcqbPV0d — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022

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Какова реальная статистика проданных копий Battlefield 2042, неизвестно. Судя по «онлайну» проекта в Steam, который можно с чистой совестью экстраполировать и на другие платформы, всё совсем плохо. А насколько плохо с точки зрения статистики, узнаем не раньше, чем по итогам последнего финансового квартала.