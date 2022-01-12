Релиз стратегии Total War: Warhammer III должен состояться уже в следующем месяце, и разработчики из студии Creative Assembly решили в очередной раз напомнить об этом с помощью трейлера.
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Видео посвящено Мяо Ин, хранительнице Великого бастиона, Драконице Бури, которая противостоит в северных провинциях постоянной угрозе вторжения и вынуждена сталкиваться с предательством собственных подданых.
Разработчики рассказывают в новом ролике о некоторых тонкостях ведения боя. Была упомянута важность быстрых фланговых обходов, которые дают преимущество и позволяют зажать врага между конницей и другими группами войск.
Собственно, практически весь ролик — это детальный разбор боевой партии за Мяо Ин. С дотошностью, проговариванием всех тактических уловок и анализом глобальной карты.
Total War: Warhammer III должна поступить в продажу 17 февраля на ПК. В игровой сервисе Game Pass проект будет доступен в день релиза.