Разбор тактик, анализ глобальной карты. Дотошненько.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

Релиз стратегии Total War: Warhammer III должен состояться уже в следующем месяце, и разработчики из студии Creative Assembly решили в очередной раз напомнить об этом с помощью трейлера.

реклама

Видео посвящено Мяо Ин, хранительнице Великого бастиона, Драконице Бури, которая противостоит в северных провинциях постоянной угрозе вторжения и вынуждена сталкиваться с предательством собственных подданых.

Разработчики рассказывают в новом ролике о некоторых тонкостях ведения боя. Была упомянута важность быстрых фланговых обходов, которые дают преимущество и позволяют зажать врага между конницей и другими группами войск.

Собственно, практически весь ролик — это детальный разбор боевой партии за Мяо Ин. С дотошностью, проговариванием всех тактических уловок и анализом глобальной карты.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Total War: Warhammer III должна поступить в продажу 17 февраля на ПК. В игровой сервисе Game Pass проект будет доступен в день релиза.