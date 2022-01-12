Что довольно закономерно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Аналитическая фирма Sensor Tower в очередной раз выступила с публикацией касательно мобильных игр по итогам прошлого месяца. Благодаря труду сотрудников-аналитиков стало известно, что самой прибыльной мобильной игрой декабря стала PUBG Mobile, которой удалось обогнать даже Genshin Impact и Roblox — признанных лидеров в данном сегменте гейминга.

реклама

Всего за декабрь 2021 года PUBG Mobile заработала примерно 244 миллиона долларов, что на 36,7 % больше, чем в декабре 2020 года. Наибольшей популярностью данная игра, как и практически все мобильные проекты, пользуется в Китае — на долю Поднебесной приходится примерно 68 % всей прибыли PUBG Mobile. Следом за Китаем идут США и Турция с 6,8 % и 5,5 % соответственно.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Genshin Impact за минувший месяц заработала $134 млн, а вот сколько денег привлекла Roblox, в отчёте Sensor Tower не уточняется. Всего за декабрь 2021 года мобильные игры суммарно заработали $7,4 млрд, что, на удивление, на 2 % меньше, чем в декабре 2020 года.