Оно и понятно: релиз-то совсем скоро.

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Меньше двух суток осталось до выхода PC-версии God of War (2018), поэтому если вы оформили на игру предварительный заказ и хотите сразу же приступить к прохождению в момент её PC-релиза, то у разработчиков есть хорошие новости. Итак, сегодня вечером, в 19:00 по московскому времени, предзаказчики Steam-версии God of War могут начать её предварительную загрузку.

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Для крупных городов данная функция не столь актуальна, однако для периферии, где максимальные предоставляемые провайдерами скорости интернет-соединения смехотворны и/или неадекватно дороги, может стать настоящим спасением.

Важно отметить, что речь идёт именно о Steam-версии: информация о предзагрузке касается именно её. Будет ли возможность предварительно скачать необходимые игровые файлы в EGS-версии, пока неясно. Впрочем, учитывая, что процент покупателей игр в EGS ничтожен, не столь это и важно.

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God of War выйдет на PC уже в пятницу, 14 января.