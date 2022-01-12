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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзагрузка Steam-версии God of War (2018) стартует сегодня вечером
Оно и понятно: релиз-то совсем скоро.
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Меньше двух суток осталось до выхода PC-версии God of War (2018), поэтому если вы оформили на игру предварительный заказ и хотите сразу же приступить к прохождению в момент её PC-релиза, то у разработчиков есть хорошие новости. Итак, сегодня вечером, в 19:00 по московскому времени, предзаказчики Steam-версии God of War могут начать её предварительную загрузку.

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Для крупных городов данная функция не столь актуальна, однако для периферии, где максимальные предоставляемые провайдерами скорости интернет-соединения смехотворны и/или неадекватно дороги, может стать настоящим спасением.

Важно отметить, что речь идёт именно о Steam-версии: информация о предзагрузке касается именно её. Будет ли возможность предварительно скачать необходимые игровые файлы в EGS-версии, пока неясно. Впрочем, учитывая, что процент покупателей игр в EGS ничтожен, не столь это и важно.

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God of War выйдет на PC уже в пятницу, 14 января.

#god of war
4
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warmuza
14:01
Да не. Этаж лексагон, банальная графомания, заметка написана ради остроумного заголовка.
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Сергей Боровой
14:00
вряд ли эти на что то вообще способны, тех, кто умел - там давно нет
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 настолько непопулярен, что DICE может прекратить его поддерживать
Jurten Krieg
14:00
Чё не нравится, жопич?
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
x.7
14:00
Хорошо, что в РФ запрещать не будут и понимают, что майнеры приносят деньги в казну. А в остальных странах пусть запрещают, нам больше достанется видюх при меньшей сложности
Всё больше стран запрещают майнинг – где введены ограничения на добычу криптовалют
warmuza
13:59
5,5 часов переписывал статейку с 3Dnews
Всё больше стран запрещают майнинг – где введены ограничения на добычу криптовалют
Yuri Myakotin
13:59
Для многопортовых уже pcie 5 x32 нужно, соответственно под pcie6 x16 хватит. А внедряется на деле именно в этом сегменте - достаточно быстро, в датацентрах скорость сети лишней не бывает :) Особенно...
Анонсирован стандарт PCIe 6.0 со скоростью передачи данных до 256 ГБ/с
McEmpy
13:59
Ахахаха, смешно да)
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RangerXP
13:58
Да всю игру можно свернуть и перенаправить ресурсы на что-нить действительно стоящее. Хотя эти кадры, которые запороли серию БФ, вряд ли смогут сделать что-то действительно стоящее.
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 настолько непопулярен, что DICE может прекратить его поддерживать
lion77815
13:58
заначка кончилась ))
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
Шешенбек Тант-Оглы
13:58
Да никто их не покупает, менеджеры ситилинка сами эти цифры ставят, типа кто-то покупает, чтобы создать виртуальный ажиотаж
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
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