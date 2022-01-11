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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы похожей на Civilization стратегии Humankind анонсировали первое дополнение с африканскими культурами
DLC уже можно предзаказать.
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Разработчики исторической 4X-стратегии Humankind анонсировали для неё первого дополнение, которое получило название Cultures of Africa. Представленное DLC добавляет в игру африканские культуры и кое-что ещё. Все желающие уже могут оформить предзаказ в Steam.

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В состав грядущего дополнения войдёт следующий контент:

  • африканские культуры: Нигерийцы (агрокультура), Гараманты (земледелие), Суахили (торговля), Масаи (земледельцы), Эфиопы (милитаристы), Банту (экспансия);
  • новые чудеса света: озеро Натрон, Килиманджаро, водопад Виктория, скала Зума (Зума-Рок), великая мечеть Дженне;
  • более десяти событий с последствиями.

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Разработчики также напоминают, что все желающие могут ознакомиться с демоверсией Humankind. Сама стратегия доступна не только в Steam (68 % рейтинга на основании почти 14 тысяч отзывов), но также в Epic Games Store и Microsoft Store.

#sega #humankind #amplitude studios
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