DLC уже можно предзаказать.

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Разработчики исторической 4X-стратегии Humankind анонсировали для неё первого дополнение, которое получило название Cultures of Africa. Представленное DLC добавляет в игру африканские культуры и кое-что ещё. Все желающие уже могут оформить предзаказ в Steam.

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В состав грядущего дополнения войдёт следующий контент:

африканские культуры: Нигерийцы (агрокультура), Гараманты (земледелие), Суахили (торговля), Масаи (земледельцы), Эфиопы (милитаристы), Банту (экспансия);

новые чудеса света: озеро Натрон, Килиманджаро, водопад Виктория, скала Зума (Зума-Рок), великая мечеть Дженне;

более десяти событий с последствиями.

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Разработчики также напоминают, что все желающие могут ознакомиться с демоверсией Humankind. Сама стратегия доступна не только в Steam (68 % рейтинга на основании почти 14 тысяч отзывов), но также в Epic Games Store и Microsoft Store.