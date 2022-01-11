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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дизайнер скандальной миссии «Ни слова по-русски» из Call of Duty Modern Warfare 2 объявил об уходе из Respawn
Такое бывает: начинал в одной студии, переполз в другую, пошёл дальше искать приключения.
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Мохаммед Алави, на протяжении одиннадцати лет трудившийся в составе студии Respawn Entertainment и приложивший руку к таким проектам компании, как Apex Legends и Titanfall, объявил об уходе на поиски новых «приключений». Причинами ухода Алави не поделился, ограничившись лишь протокольными словами благодарности.

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До перехода в Respawn Entertainment Алави работал в Infinity Ward и, в частности, был ведущим дизайнером скандальной миссии «Ни слова по-русски» в Call of Duty Modern Warfare 2, где герои игры расстреливали безоружных людей в московском аэропорту. Печально, конечно, что Алави получил известность именно за эту страницу в своей геймдизайнерской деятельности, но что поделать — такое случается.

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Что касается данной скандальной миссии, то в российском издании игры её, понятное дело, не было. Как нет её и в российском издании ремастера кампании Modern Warfare 2.

#respawn entertainment
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